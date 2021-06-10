安克生醫(4188)表示，甲狀腺癌位列國人十大癌症，當中有近10％為最難纏的「濾泡性腫瘤」，僅能透過開刀後的組織病理切片分析良惡性，但得終生服藥。台大外科團隊發現，透過安克生醫研發的甲狀腺AI判讀軟體，良性腫瘤辨識率較傳統檢測高出47％，惡性腫瘤辨識率更達100％，該成果近期獲得國際知名醫學期刊《內分泌學前沿》發表刊登，替甲狀腺癌診療跨出新里程。

安克生醫研發的甲狀腺檢測AI智慧醫材，已獲美國FDA、歐盟CE、我國食藥署上市許可，推廣至20多國、獲得上百名醫師使用；此最新臨床驗證成果，經國際知名醫學期刊發表刊登，有助於解決甲狀腺癌長期以來難題，替甲狀腺癌的診療跨出新里程。

安克生醫指出，最新國民健康署癌症登記報告顯示，我國甲狀腺癌患者年增4445名新個案，高居全癌症第8（不含原位癌），更在癌症個案「增加數」排名第3，成長幅度驚人。過往檢查出患有甲狀腺結節、腫瘤時，會透過超音波、細針穿刺進行細胞形態學分析，判斷其良惡性。

然而，甲狀腺癌裡，佔近10％「濾泡性癌」因無法透過細胞學檢驗來判讀良惡性，只能開刀切除、組織病理切片，方能得知良惡性；開刀化驗結果顯示，僅有15~30％為惡性腫瘤，等於7成以上良性腫瘤的患者，在未確認良惡性的情況下仍要開刀切除，術後必須終生服藥，也讓「濾泡性腫瘤」成為甲狀腺結節診療的無解難題。

台大外科團隊利用安克生醫的甲狀腺超音波AI判讀軟體，透過腫瘤在超音波底下呈現的邊緣不規則性、或浸潤及不均勻紋理時，在不開刀的情況下，有效評估「濾泡性癌」的風險程度，良性腫瘤辨識率較傳統檢測高出47％，惡性腫瘤辨識率更達100％。

(工商 )