本次大陸男子籃球隊為討回亞洲霸主顏面在陣容下費盡苦心，找回大陸隊一哥易建聯，還有國內第一控球後衛郭艾倫，在前陣子馬不停蹄訓練，因為他們在上屆世界盃表現不佳無緣16強，所以得參加本屆東京奧運資格賽，還能不能進奧運很難說，據安排大陸將於6月12日到菲律賓參加亞洲盃資格賽，然後在6月29日到7月4日參加奧運資格賽。

不過就在昨天大陸男籃傳出了震撼消息，根據男籃官方表示，主將易建聯、郭艾倫、王哲林三名球員都因傷病問題告別國家隊，這也是大陸男籃集訓之後第二次調整陣容，此消息對大陸而言無疑是晴天霹靂，一次就少了三大主將。

對此大陸男籃官方表示：「雖然無奈告別，但他們本次集訓展現出男籃精神，對年輕球員是一筆珍貴的財富，激勵他們一路向前行，本次出征亞洲盃資格賽和奧運資格賽，年輕球員得承擔更多責任，在難得的大賽中有所成長。」而易建聯也對此回應：「不管最後是出去比賽還是沒有，我都是大陸男籃的一份子。」

對這次要重出江湖的大陸隊這真是個壞消息，目前效力CBA福建的王哲林27歲，在22歲時曾獲得NBA選秀資格，並於第57順位被灰熊隊選中，可惜最後無緣站上正式舞台，他擁有還算及格的低位腳步和單打能力，但208公分的身高運動能力較差，跟其他大個子球員比相較不足，不過仍舊是大陸隊不動戰力。

至於易建聯和郭艾倫就不用多說，易建聯擁有良好的身體素質，也曾征戰過NBA賽場，大賽經驗和成熟技巧勝過大陸隊每一個人，就算因傷勢不如當年，身為領袖他還是能鼓舞軍心，並分享許多經驗給小老弟們，郭艾倫則是大陸男籃第一控球，20-21CBA賽季他出賽50場，平均能砍下22.8分4籃板7.9助攻和1.5抄截，失去他等於沒了球隊指揮官和後場得分點。

(中時新聞網)