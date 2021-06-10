好心肝診所被踢爆偷將AZ疫苗開放志工施打，中央流行疫情指揮中心昨表示，北市府無視規定，任意將多達1000多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理，今早台北市長柯文哲出示疾管署4月的公文反擊，指疫苗庫存過多，可配送疫苗到其他合約醫院、非合約醫療院所。對此陳時中說明，該公文是4月14日開的會議，21日發出的通知，當時大家還不太願意打疫苗，這次發到外面的疫苗效期是到8月。

陳時中今日表示，對於疫苗施打又不符合規定的地方，請大家注意。指揮中心也需要釐清，北市府今早記者會說明，疫苗配發到合約院所是4月發文規定的，那個沒有時間標出來，當時是大家不太願意打疫苗時的會議，公文指出，合約醫院疫苗庫存過多，評估無法在效期內用完，為使疫苗有效應用，可在轄區衛生人員協助下配送到其他醫院、非合約院所或衛生所，需用者儘速使用，以一次為限。他表示，這是4月14日的會議，21日發出的通知。

陳時中表示，經清查這批發到外面疫苗，效期是到8月。不過重點是24日以後，因為疫苗需求大增，ACIP會議決定讓雙北針對1-3類人員施打，重點是施打對象是不是1-3類人員。

另外，下禮拜開始，就會有124萬劑AZ疫苗開打，我們一次開放1-6類公費對象接種，剩下第7類會造冊，經審核名單合適性和疫苗的供應來做配合，一定要根據對象群施打。本周1-3類應該可以施打到相當高的比例。

(中時 )