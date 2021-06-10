王惠美表示，全國葡萄每2顆就有１顆來自彰化，希望鄉親「吃在地、享當季」，大家可以放心的吃，一起力挺農友。（吳建輝攝）

彰化縣政府在疫情這段時間，因為民眾不敢外出，積極推廣線上購物，與電商平台合作，像是小三美日、i郵購、東森購物等，已經協助農民行銷販售超過6000箱。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化因溪湖水果販售商無辜染疫遭獵巫，造成溪湖葡萄銷售慘淡，彰化縣長王惠美10日親自到溪湖的葡萄元了解生產情況，並推廣溪湖葡萄，王惠美表示，全國葡萄每2顆就有１顆來自彰化，希望鄉親「吃在地、享當季」，大家可以放心的吃，一起力挺農友。

彰化縣政府在疫情這段時間，因為民眾不敢外出，積極推廣線上購物，與電商平台合作，像是小三美日、i郵購、東森購物等，已經協助農民行銷販售超過6000箱，民眾只要在家動動手指，就能「吃在地、享當季」，不僅可以吃到最新鮮的葡萄，還能支持所有葡萄農民。

王惠美表示，彰化葡萄主要產區在溪湖、大村及埔心等鄉鎮，今天特地到訪溪湖葡萄農陳三郎的葡萄園，他平時白天上班，利用晚上與假日照顧葡萄，彰化農民相當厲害，一年四季都能生產葡萄，從早春溫室到現在的夏果，11月還有冬果，讓大家全年都能吃到當季的葡萄。

王惠美說，葡萄營養豐富，富含單寧酸、花青素，增加身體的防疫力，消費者可以放心購買彰化葡萄，葡萄都是健康、安全的，大家可以放心的吃，現在疫情嚴峻大家宅在家，多多利用網路平台來訂購，呼籲民眾不要錯過彰化優質的葡萄，可以直接宅配送給親朋好友，一起照顧彰化的葡萄農民。

(中時 )