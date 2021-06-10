針對國產疫苗採購價格，衛福部長陳時中今天首度鬆口「單價比750元高一點」，但隨後改口現在不宜透露價格。不過，國民黨高市議員李雅靜爆料，採購國產疫苗每劑新台幣881元，高於國際疫苗非常多，質疑錢從哪裡？是否為不平等合約？

衛福部5月28日簽約採購1000萬劑國產疫苗，國民黨立委賴士葆今質詢時，追問「國產疫苗採購價格」，疫苗單價以前是編750元，國產疫苗是高於還是低於750？陳時中表示，現在編的數目都「比這個價格高一點」，但因為國產疫苗是上市公司，現在不宜透露價格。

針對政府預購國產疫苗，高市議員李雅靜指出，她非常支持政府扶植國產研發疫苗，國產疫苗若能成功研發上市，並取得國際認證，將是台灣防疫的一大勝利。但扶植也是該有限度，若無上限的扶植，可能會產生利益輸送的疑慮

李雅靜提出4點質疑，其中採購國產疫苗每劑新台幣881元，高於國際疫苗非常多？據《華盛頓郵報》報導，伯恩斯坦研究公司比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT疫苗美國的採購價格為19.5美元（約新台幣540）、牛津AZ疫苗美國價格採購每劑4美元（約新台幣111元）、莫德納疫苗美國每劑付15美元（約新台幣416元）。

李雅靜認為，國產疫苗成本真有那麼高嗎？而且高端疫苗也接受疾管署補助「研發COVID-19疫苗」計畫，應該大大降低研發成本，政府還以如此高單價採購，這應該不是一句「扶植國產疫苗產業」所能解釋吧？

至於錢從哪來？李雅靜指出，行政院長蘇貞昌在面對立委高虹安質詢時說，立法院通過的紓困特別條例可以預先動支，且上次預算也有餘額可以用，金額為64億。但從這次採購合約看出總採購金額為77億8千萬，請問多出的13億8千萬從哪來？

另外，李雅靜表示，據採購合約內容記載「廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金」政府竟然簽訂如此不平等合約，日後國內公共工程採購合約，是否能比照辦理？

李雅靜補充說，例如營造廠商得標政府建築工程，簽約後政府先支付總金額10％，建造進度達10％，政府再支付總金額10％，這時廠商突然以「已盡最大努力，但仍無法完成工程」為由毀約，政府卻不能要回已支付之20％契約金，請問民脂民膏能這樣浪費嗎？

李雅靜也直說，若國產疫苗解盲成功，但無法取得國際認證，政府還繼續採購給國人施打嗎？國人施打後能比照歐美國家疫苗護照，在全世界暢行無阻嗎？

(中時 )