NCSOFT旗下手遊《天堂2 M》今（10）日進行首次大改版，開放歐瑞領地、全新領地BOSS、全新職業與全新壺精，同時也推出多項活動。而新職業「槍」則是在6月23日開放。

象牙塔的魔法師們 CG動畫

《天堂2M》今（10）日維護後開放了歐瑞領地與其他內容，「歐瑞領地」位於奇岩領地上方，是所有沉睡之物的甦醒之地，擁有各自不同的成長環境和成長管道。並有「歐瑞城鎮」、「蜥蜴草原」、「提瑪克獸人前哨基地」、「獵人村莊」、「獵人之谷」，以及古魯丁的「血之沼澤」、狄恩的「塔諾峽谷」等7個領地獵場；另外還有「瓦柏」、「塔金」、「賽魯」、「特論巴」與「卡雷斯」等5個地區首領。

今日同步開放五個全新職業，其中包含兩個傳說職業「芙琳泰沙」、「伊里斯」以及三個英雄職業「艾琳」、「奈迪」、「托巴爾德」；另外也新增全新壺精，其中包含兩個傳說壺精「薩雷奇」、「奧爾芬」以及三個英雄壺精「巨蟻女王」、「梅杜莎」與「輝煌獨角獸」。

此外，參與事前預約的玩家，在今日維護後輸入歐瑞事前預約酷碰序號，即可獲得包含【歐瑞秘密箱（活動）】、【殷海薩的加護（30天）（活動）】、【歷章繼承者戒指I】、【歐瑞之幣（活動）】四種獎勵道具。更多詳細內容，請於遊戲中查看。

《天堂2M》今日除了開放歐瑞領地等改版內容外，也推出了多項活動：

【TJ's早鳥禮券】：自6/10～6/23維護前，可使用610金幣購買TJ's早鳥禮券，使用後可獲得英雄職業挑戰券（活動），必定可獲得稀有～英雄等級的職業。

TJ's早鳥禮券

【繼承者們！歡迎來到歐瑞】：自6/10～8/4維護前，使用事前預約獲得的歐瑞之幣，可開啟WELCOME優惠！包含每日優惠「10萬金幣」、「地／火龍耳環箱（刻印）」以及「稀有職業獲取券（1次）（活動）」等等多樣主要出勤獎勵。

繼承者們！歡迎來到歐瑞

【千萬獸人逆襲之戰】：自6/10～6/23維護前，千萬獸人軍團每天將在12:30、20:30於多個地區同時登場，狩獵千萬獸人隊長有機率獲得真實小包，狩獵千萬獸人有機率獲得虛假小包。

千萬獸人逆襲之戰

【傳說的黃金馬車】：改版當週6/11（五）～6/13（日），每天21:00在「狄恩」、「奇岩」、「歐瑞」3個城鎮出現黃金馬車，可使用金幣購買多項道具，登場後經過15分鐘後將會消失。

傳說的黃金馬車

【槍之心志征服者】：自6/10～6/30維護前，在亞丁世界狩獵時，可機率性獲得老舊的槍（活動）道具，收集老舊的槍可製作包含「槍強化箱（活動）」等各種獎勵道具！

槍之心志征服者

【端午節粽夏慶典】：6/14端午節當天登入遊戲即可透過郵件領取端午節粽子（活動）、閃亮古董袋（活動）。

端午節粽夏慶典

【歐瑞的改版紀念】：自6/10～6/16維護前，將進行改版慶賀三重奏。

第一重：歐瑞的謝禮，活動期間每天可在每日培育裡領取包含「上級職業獲取券」等優惠。

第二重：成長的魔法，活動期間可獲得「殷海薩恩寵充能量上升100%」與「經驗值獲取量+ 20%」。

第三重：雙倍的副本時間，活動期間「毀壞的城堡」以及「激戰之島」副本基本時間2倍！

歐瑞的改版紀念

【蕾亞的應援禮物】：自6/10～6/16維護前，每天可透過NPC蕾亞購買合作神諭之書（活動）及各種BUFF道具。此外，活動期間內，每天中午12:00及晚上21:00可透過郵件領取戰鬥應援獎勵。

蕾亞的應援禮物

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。

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