陳男騎乘的機車在意外發生後，卡在自小貨車的車頭下，陳男送醫傷重不治。（民眾提供）

50歲的陳姓男子在衛福部食藥署中區管理中心擔任科長職位，1日上午騎機車上班途中，行經南屯區向心南路左轉永春東路時，與駕駛小貨車的林姓男子發生車禍。警方指出，交通事故發生時，因小貨車直接撞飛陳男摔落在地，陳送醫搶救4日傷重不治，警方將林男依過失致死罪函送法辦。

警方調查，1日上午8時許，陳男騎機車上班途中，行經南屯區向心南路要左轉永春東路時，疑因視線遭車輛遮蔽，對向直行林男駕駛的小貨車因閃避不及，陳男被撞飛倒地，機車卡在小貨車的車頭下；警消到場搶救，急忙將陳男送往林新醫院搶救，4日深夜仍因傷重宣告不治。

警方表示，台中市警局第四分局交通分隊調查，陳、林二男都無酒精濃度，發生意外的肇事原因？尚待交大事故組進一步分析；全案警方已依過失致死罪，將肇事的林男函送法辦。陳男任職於衛福部食藥署中區管理中心擔任科長，讓同仁都深感不捨。

(中時 )