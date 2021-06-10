中鋼5月合併營收達397.18億元 年增70.78％ 創單月新高 14:512021/06/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨鋼品銷量增加與鋼價調漲，中鋼(2002)5月份合併營收達到397.18億元、年增70.78％，創歷史單月新高，累計合併營收達到1,744.46億元、年增37.78％。 《半導體》台積電5月營收月增0.9％ 6月衝逾1400億元新高才達標 全球傳動5月及前5月合併營收 均創同期次高 (工商 ) #中鋼 #合併營收達 #創單月新高 #伴隨 #鋼品銷量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盛餘5月合併營收達到11.21億元、年增76.29％ 10:572021/06/10 財經 春雨5月營收9.7億元 創歷史單月新高 17:592021/06/10 財經 東元5月營收年增近三成 創七年同期新高 16:512021/06/10 財經 安馳5月營收6.1億元創歷史新高 15:592021/06/10 財經 產能利用率逾100％ 世界5月營收 歷史次高 04:102021/06/10 財經要聞 《鋼鐵股》世紀鋼5月營收首破10億元 Q2營運迎風向上 10:182021/06/10 財經 華新麗華價量齊揚 5月及前5月合併營收成長 13:212021/06/10 財經 台積電5月合併營收1123.60億元 13:502021/06/10 財經 肉品雙雄大成、卜蜂 5月、前五月營收雙創新高 17:312021/06/10 財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 《電子通路》利機5月營收創近7年新高 8月中下旬配息 09:272021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 進入第三期試驗更困難 高端面對4種變種病毒效果曝光 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 高端疫苗二期解盲成功 立即申請緊急授權 拚7月提供國人施打 - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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