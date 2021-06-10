伴隨鋼品銷量增加與鋼價調漲，中鋼(2002)5月份合併營收達到397.18億元、年增70.78％，創歷史單月新高，累計合併營收達到1,744.46億元、年增37.78％。

《半導體》台積電5月營收月增0.9％ 6月衝逾1400億元新高才達標
全球傳動5月及前5月合併營收 均創同期次高

(工商 )

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