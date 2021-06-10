台數科集團對抗有線電視剪線潮，自與LINE TV深度結盟，從整合影音匯流平台到成為LINE TV最大台資股東，10日再宣布透過子公司鑫傳國際多媒體科技公司展開第三階段的內容合製里程碑， 推出全台語文史節目「LO叩敲敲門」，6月10日起正式在LINE TODAY上架。

台數科董事長廖紫岑表示，把在地的美好價值推向國際，是集團跨界OTT發展的不變初衷。鑫傳國際多媒體科技是台數科集團旗下擬申請上櫃的小金雞，希望透過內容產業與電商平台的數位延伸，為有線電視產業長出第二條成長曲線。 鑫傳國際多媒體科技及其子公司目前主要業務包括衛星廣播、電視購物及節目製作等三大塊，其中，衛星廣播主要經營冠軍電視台、冠軍夢想台、中台灣生活網、A-one體育台等四個衛星頻道，電視購物台則主推Ｍaylife購物台，購物台可觸及約350萬收視戶，營運以來始終維持獲利狀況，營運績效表現亮眼。 廖紫岑強調，台數科集團即將往科技智慧集團發展，今年將著重在內容產業國際科技化，集團放出的第一隻小金雞，就是鑫傳國際多媒體科技公司申請上櫃。

廖紫岑表示，鑫傳擁有20多年在地內容與地方新聞的產製經驗，分別獲得過金視獎，金鐘獎與卓越新聞獎等獎項，質量俱佳，加上Ｍaylife購物台是台灣擁有電視購物執照的平台，前景可期，未來也不排除再合併其他電商平台，鑫傳將結合內容、電商、新聞等產業，形成新的數位生態系，再連結台數科集團本身的有線電視、科技創新、寬頻電信等資源，這樣的創新組合，這在目前有線電視產業中，是特殊而具有開創性。 在數位匯流時代中，台數科集團是第一個擁抱敵人的有線電視業者，繼2019年首度結合LINE TV跨螢推出「哈TV+」智能電視盒將網路所有的應用APP下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，跨出「合螢」第一部曲。 2020年走向第二部曲「合資」，投資巧克科技新媒體公司（LINE TV）18.8％股權，成為LINE TV在台最大股東。

今年在內容產業上有更近一步的合作，集團旗下的「中台灣新聞網」頻道在去年九月起在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，讓五處在地新聞可以透過網路收看。六月十日推出的「LO叩敲敲門」則是為第三部曲「合製」階段揭開新頁。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE TODAY的月活躍用戶已超過1,800萬人，在原創自製內容上持續推出多元節目以滿足各族群不同需求。此次特別與台數科再內容上深度合作，合製節目「LO叩敲敲門」於10日正式在TODAY的生活、旅遊兩大分類同步上線，帶大家一起走台灣、找專家，用深入淺出的方式帶網友探索最有趣的歷史建築和人文故事，用最朗朗上口的台灣俗語，期許能拉近人與土地的距離。

鑫傳國際與LINE TODAY內容跨域合作，推出台語短視頻，以帶路人說故事的方式，取材地方的「人物」、「地方故事」、 「歷史建築」等素材，製作兼具地方文史知識性與網路年輕質感的影片，像是中西合併極具台灣味的台南鹽水天主堂、結合三合院與巴洛克風格的台中聚奎居、麻油味飄香數十年的雲林土庫油車間，都富有在地特色。 廖紫岑表示，鑫傳在台中、南投、雲林、嘉義、台南都有地方駐點記者在地服務，對地方大小事瞭若指掌，「LO叩敲敲門」挑戰全台語影音，用台語介紹中台灣有趣的故事，嘗試用最親民的方式與網友見面，網友可以在LINE TODAY上看得到。 另外，防疫期間推升有線電視及寬頻需求，新增寬頻用戶與前月比較多70%，也帶動LINE TV戶數的成長，台數科LINE TV裝機近6萬戶，未來三年持續推廣，希望能將比率提高為30%，讓觀眾可以在家就可以透過大螢幕追劇，台數科積極拓展網路世代，走向全娛樂整合，製播具在地特色的影音內容，正式從電視媒體進入網路新媒體。雙方合製原創節目，擴大服務層級，提供更完善的用戶體驗。 台數科目前是全台第四大MSO業者，2019與LINE TV合作機上盒，電視產業跨螢ＯＴＴ產業。2020年推動自駕車與智慧場域，由系統台業走向科技智慧集團。 2021年台數科集團旗下鑫傳國際多媒體擬IPO，業務範疇包括衛星廣播、電視購物及節目製作，致力成為台灣最貼近土地的在地精品MSO業者。

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