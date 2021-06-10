空中巴士在周四公布的簡報資料中告知歐盟官員，多數的客機至少在2050年前仍將依賴於傳統噴射引擎，零排放的氫動力將僅限於區域和短程飛機。
空巴已成為業界氫動力的領先廠商，該公司計畫到2035年開發出世界首個零排放商用飛機。
空巴尚未指明，該氫技術是否可以及時在2030年取代中程的A320客機；目前的簡報資料似乎排除了這種可能性。
空巴表示，從2035年起，氫動力飛機主要集中在區域和短程飛機；而長途營運方面仍需要高效的噴射引擎。
波音執行長Dave Calhoun在上周也排除了在2050年大規模使用氫動力的可能。
在新冠疫情期間，氫氣技術開發也成為歐盟談判支援航空業的核心議題。
法國政府在去年六月增加對CORAC研究機構的資助，包括在三年內為氫技術提供15億歐元資金。法國財政部列出了五項關鍵目標，包括A320客機的繼任者。財政部表示，A320將使用氫動，而不是目前的燃油引擎，並將在2033年至2035年間投入使用。
(時報資訊)
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