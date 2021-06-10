台北市政府爆發提供逾千劑AZ疫苗給好心肝診所，疫情指揮中心指揮官陳時中今向北市長柯文哲放話將嚴查嚴辦、加重管理。但面對行政院前發言人丁怡銘也被爆出已施打AZ疫苗，陳時中公開力挺表示，丁怡銘常和他開會，有時也會到衛福部請教事情，「他有資格在裡面(指第二類公費接種對象)」。

新冠疫苗到貨不足，近來頻頻傳出特權打疫苗的狀況。如今，行政院顧問丁怡銘也被爆出5月中旬已接種AZ公費疫苗，由於他的身分並非第一線防疫工作人員，引發外界關注。

對此，國民黨立委洪孟楷今在立法院質詢陳時中，就質問丁怡銘的身分是否符合優先施打的對象？陳時中說，他經常和丁怡銘一起開會，有時對方也會到衛福部請教相關事情。且無論是防疫指揮中心，還是行政院長的經常性會議，丁怡銘經常都會在。

洪孟楷追問，「所以行政院、衛福部所有參與開會的人員，也都打過疫苗嗎？」陳時中說，名單都是造冊，他沒有辦法掌握。

被問到丁怡銘是否也在造冊名單中，陳時中儘管不清楚實際情況，但仍力挺強調，「要看造冊，他有資格在裡面」。

洪孟楷質疑，由於三級警戒將持續到6月底，外界不斷呼籲財政部應繼續延長報稅期限，結果財政部長蘇建榮卻直接否決，造成稅捐機關人員必須上到第一線接觸來自四面八方的報稅民眾，「這群公務員沒辦法優先施打，結果丁怡銘卻可以先打，擺明了是位高權重。」

對此，陳時中強調，目前經濟部長正在隔離中，導致政事受到延宕，因此他鼓勵官員能打就盡量打。

(中時 )