我國疫苗取得不易，至今自購疫苗只到貨11.7萬劑，對此衛福部長陳時中今天表示，我國疫苗取得無論是國外採購、國內生產、授權製造這三條線都不放棄，目前也都持續積極爭取。

陳時中表示，去年曾與國際疫苗廠談授權生產，我方當時提出年產一億劑疫苗的計畫，但對方卻說至少要有3億劑才能授權，而這樣的量「對我們來說太過沉重。」

至於高端疫苗今天解盲，陳時中指出，解盲就代表科學數據的出爐，不代表能夠馬上施打，最後還是要綜合專家的意見，經過審查後才有施打的可能。

(中時 )