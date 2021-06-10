台灣今增3例境外移入，其中1名婦女曾在美國接種BNT疫苗。中央流行疫情指揮中心表示，不管哪一種疫苗，對死亡、重症的保護效果都很好，但還是有可能感染，成為無症狀或輕症個案。

今日新增的其中1名境外移入個案，案12294為本國籍40多歲女性，曾於4月9日及30日於美國當地完成2劑BNT疫苗接種，並於6月3日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後返家進行居家檢疫，6月7日出現咳嗽、流鼻水等症狀但未就醫；6月9日，個案的同住家人出現發燒症狀，經就醫採檢後確診，故同日安排個案採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，不管哪一種疫苗，接種後對死亡、重症的保護效果很好，有9成以上，但對輕症來說，有一定保護力，但不是百分百，接種2周後仍有可能無症狀或輕症。打疫苗還是有幫助，不能保證一定不會感染，只是重症和死亡的風險變低。接種後也有可能傳染周遭人士，還是要戴口罩、勤洗手。

(中時 )