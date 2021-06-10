新竹縣10日新增2名確診個案，新竹縣長楊文科在直播中表示，均住於竹東鎮，案12291為50多歲女性，為長照機構照護服務員，案12292為60多歲男性，則是另一機構住民，高風險場所則是中央市場、仁愛路一間美髮店，中央市場將於11日停業、全面消毒。

楊文科語重心長的指出，從過往案例發現，長照機構、護理之家、移工宿舍為高風險場所，將全面防堵，以防止疫情擴散。

案12291在6月7日出現相關症狀、6月9日PCR陽性確診，案12292則在6月8日開始發燒，在確診後已收治於醫院治療。楊文科指出，該案已經機構內所有人員匡列隔離，感染源、疫調仍在進行，目前高風險公共場所包含竹東鎮中央市場、仁愛路美髮店，竹東鎮中央市場將於11日全面停業並消毒。

此2案也是新竹縣第2、3間出現確診者的長照機構，楊文科也說衛生局已和中央指揮中心聯繫，立即針對機構內及環境消毒。

除此之外，新竹縣9日爆發移工仲介公司將苗栗縣移工遷入新竹縣檢疫宿舍的狀況，楊文科表示，由於該公司未於7日內通報縣府，且未提供名冊，因此各罰30萬，目前該檢疫宿舍入住的移工均為PCR檢測陰性，請居民不必過度擔憂。移工仲介公司則表示，目前尚未收到罰款通知，對於名冊部分，也會盡最大誠意配合政府。

由於移工恐成防疫破口，楊文科、衛生局長殷東成也宣布，將全面進行長照機構、移工宿舍普篩，盡全力防堵疫情。

(中時 )