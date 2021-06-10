1名女網友日前住院準備生產，但未料過程不順利，預計換作剖腹產，不過她在1名溫柔細心的護理師照護陪伴下，慢慢從破羊水到開五指，最後順利自然產，整整花16小時，雖然很崩潰，但她相當感謝該護理師；有趣的插曲是，她發現丈夫在醫院變得相當反常，一問之下竟得知該護理師是丈夫的前女友，讓她直呼太尷尬，下次生產不要到同間醫院了。

1名女網友在Dcard上發文表示，她先前生產時因為是無產兆催生，待產到第14個小時子宮頸才開半指，正當心灰意冷之際，負責照護的護理師換成另1位態度相當溫柔的護理師，對方說她已開一指，羊水也破了，因為當時丈夫正好外出吃飯，她獨自與該護理師聊天，並說希望能自然產，對方則承諾會盡量幫忙，果然在對方照護下，她逐漸開到了五指，後來便順利生產。

她在護理師的細心照護下順利自然產，後來她得知對方竟是丈夫的前女友相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，她相當感謝該護理師相當專業且溫柔的照護；不過她發現丈夫自從吃飯回來侯後，就不斷在生產時找話題與她聊天，她知道這是丈夫焦慮的現象，在她逼問下，丈夫才坦承該護理師是他的前女友，丈夫沒想到會在醫院遇到前任，才因此相當尷尬；原PO則笑說，「我真的非常感謝她讓差點要去剖腹產的我順利自然產，非常感謝她沒有因為過去那些情感糾葛影響她的專業」。

不過該女網友也笑說如果有下一胎，會考慮換家醫院，因為讓對方照護真的蠻尷尬；許多網友則留言，「太剛好了吧，這是什麼機率」、「如果是我也會超崩潰，主要是覺得在這麽狼狽時被前女友遇見」、「我自己是產房護理師，妳不用太介意，我們真的看多了，也許1個班8小時就內診了5到10人，真的沒時間想太多」。

(中時新聞網)