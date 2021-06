亞洲區指標性CSR獎項之一的「亞洲永續報告獎」(Asia Sustainability Reporting Awards)於5月舉行線上頒獎典禮,揭曉2021年獲獎名單,台新金控企業社會責任報告書資訊揭露的完整與透明獲得評審肯定,從亞洲14個國家、共102家入圍企業中脫穎而出,一舉囊獲三項大獎,為本年度台灣金融業最高獲獎數。

台新金控這次共獲「亞洲最佳社區報告金獎」(Asias Best Community Reporting Gold Award)、「亞洲最佳永續報告書設計溝通金獎」(Asias Best Sustainability Report Design Gold Award)和「亞洲最佳利害關係人報告銀獎」(Asias Best Stakeholder Reporting Silver Award)。該公司強調,未來持續精進提升資訊揭露品質,強化與利害關係人的溝通。

「亞洲永續報告獎」是由新加坡CSR Works International自2015年起開始舉辦,旨在表彰亞洲永續報告書的領導者。台新金控總經理林維俊表示,這次榮獲「亞洲最佳社區報告金獎」,顯見台新長期深耕台灣這塊土地,在社會公益、藝文推廣、體育推動與學術交流等面向的投入受到肯定。

台新以LBG(London Benchmarking Group, LBG)管理模式,利用投入及產出的量化數據方式,評估台新在各項社會參與的投入資源及效益,在2020 年也將長期專案「您的一票,決定愛的力量」導入社會影響力管理機制,透過社會價值管理強化與利害關係人的溝通,持續擴大社會影響力。

且因應疫情影響,台新透過基金會提供抗菌皂、口罩及額溫槍等抗疫物資,持續關懷中小型社福團體,更號召購買社福團體種植的蔬菜及水果宅配到府,並運用線上音樂會及紀錄片欣賞等活動,讓民眾待在家也能持續接觸藝文。

另台新長期號召員工擔任愛心志工,2020年員工投入志工時數超過1.5萬小時,協助社福團體物資媒合達310家次,並持續攜手供應商、社區及客戶促進社會共好。同時共號召百萬卡友參與「信用卡公益捐款活動」,捐助指定的社福團體/基金會,募款金額達16億元,也鼓勵卡友轉換電子帳單並出資協助上百戶弱勢家庭裝設節能燈具等,透過持續的推動,朝向聯合國永續發展目標邁進。

台新金控也獲「亞洲最佳永續報告書設計溝通金獎」、「亞洲最佳利害人關係報告銀獎」兩個獎項肯定。林維俊認為,顯示台新金控在永續治理、優質服務、永續金融、友善職場、綠色營運及社會影響力等面向,皆有完整透明的報導,讓各界利害關係人了解台新在各面向的精進作為。

近年台新金主要治理推動成果,包含設置女性董事、進行董事會與功能委員會外部績效評估、成立提名委員會等,並積極響應國際倡議,除環境相關的CDP碳揭露倡議,也因重視氣候變遷而簽署支持TCFD(氣候變遷財務揭露),及簽署赤道原則(Equator Principles),成為赤道原則協會會員,同時自願遵循聯合國責任銀行原則(Principles for Responsible Bank,PRB)、責任投資原則(rinciples for Responsible Investment, PRI),將ESG納入投資、融資的評估考量,逐步實踐金管會推動綠色金融行動方案2.0的精神。

林維俊強調,台新金控已連續三年入選道瓊永續指數「世界指數」和「新興市場指數」成分股,在MSCI對全世界優良ESG公司的評比中,列為AA領先者等級。去年更首度獲CDP碳揭露專案氣候變遷評比A級肯定,未來將持續以積極多元作為,回應各界對台新的永續期待,成為大家的智慧好夥伴。

(工商 )