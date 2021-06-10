社工與訪視志工藉助科技，增加與服務家庭的視訊訪視與電話聯繫，陪伴新貧家庭走過這段艱困期。（慈濟提供）

南部社會福利室針對台南、高雄、屏東地區有困難的家庭發放每張1萬元額度的全聯物資卡，鼓勵照顧家庭盡量購足民生物品，減少頻繁外出的風險。（慈濟提供）

正值防疫時刻，總是站在關懷社會第一線的慈濟社工與訪視志工也不缺席，除了原本繁重的社會福利業務，也增加提供防疫各項服務。慈濟基金會南部社會福利室整備部門人力和物資，編派服務項目及關懷照顧家庭，提供口罩與慈善物資卡，傳遞防疫觀念。

另在高雄靜思堂大門前廣場設置社服溫馨小站，對於獨居老人、行動不便等弱勢族群，協助高雄長青服務中心，幫忙分擔23個行政區221里的獨居長輩，運用科技輔助，零接觸陪伴社會上每個角落的民眾都能過得去。

第三級疫情警戒的當下，許多家庭頓時無法維持原本的生活模式，家庭經濟支柱無預警少了工作機會與收入，孩子在家學習除了設備不足外，需要打工貼補家用的青年學子，接踵而來的暑假及開學等開銷，更讓他們感到快過不下去。

南部社會福利室主任楊芳美表示，疫情升溫後，慈濟基金會除了以急難救助等方案協助家庭，社工與訪視志工更藉助科技，增加與服務家庭的視訊訪視與電話聯繫，減少群聚風險，又能掌握家庭狀況，攜手陪伴新貧家庭走過這段艱困期。

「王伯伯、劉阿姨、朱媽媽…最近先不要出門喔！接到詢問個人資料的電話也要小心求證是不是詐騙手法」。一聲聲防疫的叮嚀，慈濟為確保照顧家庭的安全，避免案家經常外出採購民生用品。

南部社會福利室針對台南、高雄、屏東地區有困難的家庭發放每張1萬元額度的全聯物資卡，鼓勵照顧家庭盡量購足民生物品，減少頻繁外出的風險。同時在發放物資卡上，也以郵寄之方式直接寄到案家，以防疫為最高原則，減少人員流動，針對不便寄送的個案才由訪視志工發送，盡可能做到零接觸關懷。

單親媽媽謝女士的小吃攤，已持續三個多禮拜中午吃飯時間還等不到客人，疫情衝擊她仍不放棄任何希望，慈濟志工李琇釧送上慈善物資卡，這筆救命錢對謝女士是及時雨。

目前南部社會福利室在高雄靜思堂大門前廣場設置社服溫馨小站，社工人員隨時陪伴提供必要的協助，在這波來勢洶洶的疫情下，守護在社區是否都安然無恙，希望透過訊息的傳遞與真誠的關懷，陪伴因疫情影響生計的家庭克服不安的情緒，重新展開防疫新生活。

(中時 )