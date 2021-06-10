新冠肺炎本土疫情爆發後至今不見趨緩，台灣花卉產業受重傷，嘉義縣新港鄉是台灣洋桔梗主要產地之一，每年11到4月初出口到日本，4月後開始內銷，原先價格穩定，但本土疫情爆發後，需要花卉的活動停擺，花市價格重挫，每把（10枝）掉到2、30元，花農苦不堪言。

新港的洋桔梗海內外都聞名，每年冬天日本無法生產洋桔梗時，會從台灣進口洋桔梗，其中新港的洋桔梗約占出口2成，新港鄉農會供銷部主任陳銘仁指出，新港鄉的洋桔梗外銷採定價契作生產，風險由貿易商承擔，因此受疫情影響較少。

嘉義縣新港鄉花卉產銷班第6班班長也是花農的林惠振說，外銷部分4月出就已結束，換內銷接續上場，因國內所有活動幾乎停擺，花價掉到每把2、30元，一箱花約有10至12把，將成本、運費、紙箱等扣一扣，僅剩約50元勉強可以買一個便當。

林惠振種植約8分地的洋桔梗，預計下周要開始剪花，有人問他價格這麼差要不要考慮自己擺攤賣？林惠振苦笑，大約20天可以收1分地，可剪2萬6000枝左右的花，等於是2600把，這麼大量的花自己根本賣不了，且現在街上人也少了，還是必須送到花市拍賣。

洋桔梗苗價相對較高，且需4個月前預訂，林惠振坦言，當初沒人料到本土疫情會大爆發，產銷班現在約有26個班員，這個時節正在剪花的有7、8家，大家都苦不堪言，對花農來說，每把花價要130元以上才有獲利，現在的價錢大家都虧損很多。

(中時 )