台中市為因應即將擴大施打新冠肺炎疫苗，緊急增加場地和徵調工作人員。市議員林祈烽接獲陳情，指市府徵調學校人力充當工作人員，卻未事先提供工作人員充份保護與疫苗，讓參與防疫工作人員曝露高風險環境中。中市教育局說，待疫苗到貨後儘速安排接種，將依中央規定提供工作人員防護裝備。

陳情人指出，防疫當前大家都願意配合中央和市長命令，學校一接獲指示要協助施打站的工作支援，馬上造冊並佈置場地；因時間緊急志工、學校行政和教師都跳出來參加。志工和教師都不是醫護人員事前未先施打疫苗，只能當天「順便打」，無異讓支援人員全曝露在高風險場域中。

陳情民眾表示，市府未明講支援工作到底要做什麼？有無全套防護裝備可提供？志工和教師支援多天工作會不會危及家人健康安全？擴大施打疫苗是為保護大家，支援伙伴安全在哪裡？每個人都希望國人可平安健康，但他們也希望自己的家人能夠健康平安。

林祈烽抨擊說，市府作為實在有夠草率、離譜！要學校人力支援疫苗施打站工作，市府要先提供全套防護裝備，當天才施打疫苗萬一產生副作用，誰要來遞補人員缺額？1個只戴外科醫療口罩的工作人員，連續多天與民眾近距離接觸，這樣真的是在保護民眾安全嗎？

中市教育局強調，因應未來大規模新冠肺炎疫苗接種計畫，市府為讓市民能盡快接種，於29個行政區設置66處快打站，並由各區區長擔任快打站指揮官。衛生局已請各站指揮官針對該站工作人員造冊，待疫苗到貨後，儘速安排人員接種疫苗，將依中央規定提供工作人員防護裝備。

(中時 )