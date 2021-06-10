健身房停業改線上教學被開罰？陳宗彥：符合三級警戒規定 15:042021/06/10 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健身房停業改線上教學被開罰，對此陳宗彥表示線上並沒有影響到其他人也符合相關規範。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國5月中旬升級至三級警戒，要求健身房等行業停業，但近期傳出有教練在健身房中線上授課卻被開罰，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，線上並沒有影響到其他人也符合相關規範。 陳宗彥提到，健身房另種樣態則是如有教練未對外營業，仍自主訓練，但自主訓練仍要維持社交距離，就跟辦公室一樣相關的消毒等等也要落實 免費？8億預算補助簡訊實聯制 民進黨民調下跌 名嘴：這大咖撿到政治紅利 (中時 ) #健身房 #陳宗彥 #停業 #被開罰 #教練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北16市場沒自治會 將加強稽查 04:102021/06/10 焦點要聞 丁怡銘比總統還早打疫苗 時力：特權者知法玩法 11:062021/06/10 政治 丁怡銘打疫苗挨轟 陳時中力挺：他有資格 14:552021/06/10 政治 陳麗玲》疫情亂象 政府三對策 09:052021/06/10 政治 吳宗憲收綜藝魂談疫苗 秒拒陳文茜揪選總統 09:182021/06/10 娛樂 美術班遠距上課 雙鏡頭確保互動 14:172021/06/10 生活 柯P認好心肝違法打疫苗罰200萬 陳時中：嚴查嚴辦 09:572021/06/10 政治 端午返鄉潮 陳宗彥：民眾非必要別外出 14:342021/06/10 生活 居家型快篩試劑 擬不列三級醫材管制 04:102021/06/10 財經要聞 蘇貞昌「雞腿比疫苗」 陳亭妃：不一樣 11:522021/06/10 政治 台南5夜市攤商另尋出路卻走錯路 違規占用道路被開罰 13:352021/06/10 社會 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 竹縣再增2機構2人確診 楊文科：機構、移工宿舍普篩 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 連年掛0白河水庫復活！蓄水量上升8.1％ 管理處證實：21日起灌溉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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