我國5月中旬升級至三級警戒，要求健身房等行業停業，但近期傳出有教練在健身房中線上授課卻被開罰，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，線上並沒有影響到其他人也符合相關規範。

陳宗彥提到，健身房另種樣態則是如有教練未對外營業，仍自主訓練，但自主訓練仍要維持社交距離，就跟辦公室一樣相關的消毒等等也要落實

(中時 )