經營經紀公司的黃男辯稱，疫情期間經紀公司暫停營業，轉賣泰國蝦。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

黃男拿出裝在保麗龍箱內的泰國蝦（紅圈處），辯稱賣泰國蝦給其中2女，另2女是員工，並未群聚。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

高雄違反群聚規定又一樁！市警新興分局警方前晚接獲檢舉，指轄內1家經紀公司有男女進出群聚，警方前往探查，發現1男4女在屋內，雖男子辯稱為賣泰國蝦，僅2女進入買蝦，2女為員工，但警方調閱監視畫面，發現4女同時進屋達半小時以上，警方開單時，其中1女還撒嬌：「不能體諒一下嗎？」但警方未予理會，仍開出舉發單，5人將吞下共30萬元罰單。

高雄市新興警分局五福二路派出所前晚23時許，接獲民眾檢舉，指稱位於忠孝一路1棟大樓有男女進出群聚，線上警網前往探查，發現該處為經紀公司，屋內有黃姓男子（33歲），另有劉姓（27歲）、謝姓（28歲）、陳姓（27歲）、吳姓（22歲）等4女在屋內，雖5人都有戴口罩，但已違反防疫期間「非同住者禁止非必要聚會」的規定。

黃男當時向警方聲稱，經紀公司因疫情關係已暫停營業，現在改經營泰國蝦訂單買賣，現場的劉女和謝女都是員工，陳女和吳女則是取貨的客人，還搬出裝在保麗龍保溫的泰國蝦給警方檢視，並無群聚違反規定，但警方調閱監視器發現，4女一起進入屋內長達半小時以上，且現場並無磅秤等做生意工具，研判4女應為黃男旗下傳播妹，黃男所說為推託之詞。

警方準備開出罰單時，現場其中1女還向警方求情「不能體諒一下嗎？」但警方不為所動，依據疫情期間，室內5人以上群聚，違反傳染病防治法第37條規定，開單舉發，函送衛生局裁處，若裁罰成立，每人將吞下各6萬元罰款。

(中時 )