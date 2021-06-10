台灣優質生命協會秘書長紀寶如帶夥伴一起做公益。（台灣優質生命協會提供）

愛天使獨老平安防疫箱。（台灣優質生命協會提供）

新冠疫情重創全球，台灣自主封城被世界看見，但是台灣有個危機，大家差點忘記，台灣優質生命協會理事長方芳芳表示，社會底層有一群孤苦無依自顧不暇的弱勢族群，是台灣疫情之下的高風險族群。

她因此與曾國城、黃子佼、徐乃麟、向娃、巴戈、王彩樺、陶晶瑩、郭子乾、劉福助向也曾被世界看見「最有愛心的台灣人」喊話，激動說：「大家一定不相信，竟然在現在的台灣，我們看到好多人還是需要物資援助，真的很急切，他們在等待救援。」

方芳芳表示，光今年疫情的災區新北市、台北市就有許多獨居老人失去照護，經常三餐不濟，「就我所知不只一位長者，許多長輩因為身體障礙，不良於行，以至於不能出門採購民生用品，向志工求救，最後才有防疫的工具和食物的妥善安排」。

她嘆，近期許多企業面臨停工，非常憂心台灣的景氣深受影響，「現在最嚴重的就是，百業蕭條導致募款困難，但弱勢長者基本生活需求，非常急迫，大家都忘了他們的生存權」。

方芳芳公開感謝永達社福基金會一聽到弱勢有難，率先認捐150箱防疫箱，讓這群疫情下最脆弱的族群，至少有150位可以先溫飽，「這就是台灣社會雪中送炭的溫情，希望我和協會的理監事藝人們號召大眾有錢出錢、有力出力，用最直接的方式幫助需要關懷的弱勢族群，為愛也為防疫貢獻心力。」但行善永遠不嫌多，社會上還有更多人需要我們的幫助。

方芳芳與台灣優質生命協會也同心協力持續關懷、加強致電問安獨居長者，相信在各方共同努力之下，必能戰勝疫情，一起防疫不防愛。台灣優質生命協會今年仍與永達保險經紀人及永達社會福利基金會聯手推出「獨老平安防疫箱-升級版」。

不同於以往以食物等生活物資為主，這次更添加簡易醫療檢測器材，幫助長輩自主量測體況，希望把滿載的愛與希望送到他們手中，讓那些在社會上資源不足的弱勢族群們，也能得到維持身體健康的權利。

【愛天使獨老平安防疫箱】捐款方案

捐款2,000元，認購【獨老平安防疫箱】一箱，幫助一位獨居弱勢長者使用一個月生活物資(醫療型口罩、75％酒精隨身噴瓶、米、洗手乳／沐浴乳、光泉高鈣牛乳、桂格天然無加糖超級穀珍黑穀堅果、八寶粥、大茂黑瓜／土豆麵筋、燒鰻罐頭、豬肉鬆、泡麵、義美紫菜蘇打餅乾、衛生紙)，另將視長輩個別需求提供合適的醫療檢測器材（血氧機、體溫計、手腕式血壓計、攜帶式氧氣瓶、護目鏡）。

台灣優質生命協會也歡迎不限金額捐款支持獨居弱勢長者關懷

捐款方式：​

◎郵政劃撥戶名：台灣優質生命協會 帳號：50080215

◎銀行轉帳戶名：台灣優質生命協會

行名：華泰商業銀行 中山分行 帳號：05-03-00007632-5

◎官網提供信用卡捐款www.u-life.org.tw，或來電02-25418098詢問

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