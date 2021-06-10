特斯拉周四將推出一款高性能版的Model S電動車，盼此款已經上市近10年的電動轎車能再次點燃買氣，並在豪華電動車市場上迎戰保時捷、賓士和Lucid Motors等競爭對手。

特斯拉在2012年推出具時尚風格和長遠里程的高檔Model S，為電動車市場開創新局面，不過10年過去了，特斯拉的電動車帝國正面臨著大量的挑戰者。

根據特斯拉官方推特帳號，該公司計畫於太平洋時間（PT）周四晚間7時（周五0200 GMT）在加州Fremont工廠現場直播第一部Model S Plaid的交車典禮。

執行長馬斯克尚未表明他是否會上台，但他近來一直都在推特上宣傳這款新車。Model S Plaid售價為12萬9,990美元，而遠程版Model S售價為7萬9,990美元。

最新公布的Model S Plaid售價比幾天前特斯拉官網上顯示的價格還高出10,000美元。

美國汽車資訊服務商Edmunds執行董事Jessica Caldwell表示，過去近10年來，Model S在外觀上沒有太大變化，我認為特斯拉必須帶給消費者更多東西。

顧問公司AutoPacific副總裁Ed Kim表示，Model S Plaid絕對是為了減少當前客戶流失的情況，特斯拉不能再處於空窗期了。

此前馬斯克在周日發布推文，宣布取消Model S Plaid+的生產計畫。此款電動車的行駛里程比Model S Plaid高出33%，可達520英里，是特斯拉續航里程最長的車款。當時馬斯克在推特上表示：「Plaid+取消了。已沒必要，因為Plaid就很好了」。

馬斯克隨後在另一則推文上表示：Model S本周到達Plaid速度。

根據特斯拉官網提供的資訊，Model S Plaid可以在1.99秒內從時速為零瞬間加速到60英里，最高時速可達200英里，其續航里程估計可達390英里。馬斯克曾表示，Model S Plaid是「有史以來加速最快的車」。

(時報資訊)