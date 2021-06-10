美國參議院財政委員會於5月底通過了(美國清潔能源法案)提案，提案中對於新能源車刺激力度超市場預期，案計劃提供316億美元電動車消費稅收抵免，對滿足條件的車輛將稅收抵免上限提升至1.25萬美元/車；同時，放寬汽車廠商享稅收減免的20萬輛限額，並將提供1000億美元購置補貼；在滲透率達到50%後，稅收抵免在三年內退坡，電動車產業啟動也將加速！

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，為本次提案補貼力度超出市場預期，若政策落地，美國市場有望復刻歐洲2019-2020年市場發展路徑，帶動全球新一輪增長。補貼新政在原有7500美元補貼的基礎上，美國組裝的電動車補貼上限將提高至1萬美元，工會成員生產車輛的補貼上限提高至1.25萬美元；此外，取消原有的補貼規定，即車企季度銷量達到20萬輛後在一年內退坡至零補貼。新的補貼規定，直到電動車占當年汽車總銷量的50%後，退稅補貼才會逐步退坡。

王亨指出，該法案還包括為製造商提供30％的稅收抵免，以促進包括電池在內的能源技術發展，並提供購買商用電動汽車的新激勵措施。今年前四月美國電動車滲透率僅3.1%，顯著低於歐洲的14.9%，以及中國的9.8%。隨政策落地，美國電動車市場有望加速趕跑，根據研究機構預估美國2025年及2030年電動車滲透率將分別提升至20%及40%。在全球減碳共識持續高漲下，電動車已是大勢所趨，在全球電動車增長的背景下，受惠的電動車供應鏈後市表現可期，建議可透過具電動車概念基金布局參與後市成長契機。

(時報資訊)