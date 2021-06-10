台北市本土新增58例 柯文哲最新說明 ｜2021.06.10

北市爆發「好心肝診所疫苗之亂」，傳出市長柯文哲因急追打疫苗效率，導致衛生局長黃世傑與柯數度飆罵交鋒，黃也神隱2天，10日下午則現身例行記者會表示，造成社會很多意見以及混亂，他應負起最大責任，督導不周，因此已向柯請辭。

黃世傑表示，去年1月疫情爆發後，有非常多防疫工作，不管是疫情分析，還是衛生教育及隔離相關工作，以及醫療量能擴充等種種問題，同時還要與民政局、社會局、中央聯繫分工，在局裡，衛生局副局長陳正誠待得很久，不管是流感、漢他病毒等各種疫苗，都由他分配過，這次新冠疫苗分配也是拜託他主責。

黃世傑說，如同市長所說，疫情雖嚴重，他們也尊重中央規定，一年多來有各種訊息，指揮中心每天開記者會，或者後來還要加開會議等，要掌握這些並不容易，不管怎樣，北市仍造成這次疫苗的情形，他只期待疫苗盡快打到需要的人身上，並符合中央規定。

「我已向市長提出請辭！」黃世傑說，在這樣疫苗嚴重缺乏之下，同仁在分配上造成混亂，以及社會很多意見，自己督導不周、應負最大責任，希望疫情趕快控制，把事做好。

此外，指揮中心今（10）日公布新增266例確定病例，包括263例本土個案、3例境外移入個案，確診個案中新增28例死亡 其中台北市新增58例本土確診。柯文哲下午在例行記者會中分析，經過這兩天的紛紛繞繞，防疫戰爭還是繼續進行，過去一個月整個市府上下都非常努力，也感謝民間及企業的幫助，至少疫情有堵住，沒有一發不可收拾，但還沒有消滅。

就台北市數據上來看，柯文哲說，在某個程度上疫情有穩住，但比較麻煩的是分散到各社區裡面，正研究要怎麼利用快篩對把熱點圈處來，一個一個消滅；而目前台北市還有近3000名居家隔離，疫調部分從5月15日也開始加壓。

台北市衛生局長黃世傑。（北市府提供）

6月4日到6日快篩陽性數比較低，因為是週五至週日，且下大雨，民眾可能不太出門，所以說應不是疫情控制，而是下大雨大家不出門，這幾天快篩陽性回升到50左右，所以看要怎麼用熱點殲滅戰，把潛伏在社區的感染案例一個一個消滅掉。

柯文哲說，在疫苗還沒普遍施打前，在三級管制前，要思考怎麼讓整個經濟受創減少，因此也有一些新措施，針對物流找不到人、計程車找不到人，因此他擬突破法令規定「計程車只能載人不能只載貨」之限制，允許北市計程車加入快送物流或送餐，由計程車業者與合作商家協商運費，無需照表計費。

對於診所施打疫苗爭議，柯文哲上午先是表示，除好心肝獲得115瓶疫苗外，擁有4分院的小禾馨診所也在5月31日到6月8日間獲得85瓶，和眾診所則在8日配給2瓶，也就是說，一共有6家診所獲配202瓶疫苗。下午柯則強調重點是「疫苗不夠」，大家才搶打，但在疫苗不夠之下北市仍爆出違規施打情形，柯坦承「錯了就是錯了」，疫苗管控還要再檢討，過去流感疫苗只要衛生局股長就可做相關分配，但新冠疫苗非流感疫苗，「到底核准程序怎麼做，怎麼這輕易就流出去？」都要了解，強調該檢討改進的市府都會做。

(中時新聞網)