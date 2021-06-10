連2年喊卡 年度美食盛事「台灣美食展」宣布停辦 15:192021/06/10 中時 何書青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考量防疫，今年台灣美食展再次停辦。（何書青攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情持續嚴峻，許多大型活動都陸續為了防疫而停辦，去年國內年度美食盛事「台灣美食展」已因疫情而停辦，原訂將於今年8月6日至8月9日舉辦的「台灣美食展」今（10日）再次宣布停辦。所負責的台灣觀光協會表示，受疫情影響，經多方考量及審慎評估後，以防疫為優先而決定停辦，而國內年度最大旅展「ITF台北國際旅展」目前將仍會在11月5日至11月8日舉辦。 《電子通路》利機5月營收創近7年新高 8月中下旬配息 BMW 4系列Gran Coupe正式亮相！訂於2021年11月起國外上市販售 (中時 ) #停辦 #台灣美食展 #國內 #8月 #11月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》全家5月營收年減2.16％ 續拚防疫商機 08:532021/06/10 財經 《類股》本土疫苗將解盲 生醫股嗨翻 13:592021/06/10 財經 七月台中國際茶、咖啡暨烘焙展延期 11:112021/06/10 財經 《半導體》5月營收連3月創高 菱生Q2拚締新猷 12:002021/06/10 財經 百貨日系美食 原味送到府 04:102021/06/10 時尚消費 《半導體》景碩5月營收連3月攀峰 逐月看升至Q3 13:592021/06/10 財經 《熱門族群》5月營收俏 板卡股好「績」情 10:352021/06/10 財經 台日友好 犀牛妹艾瑪飛抵日本東武動物公園 11:192021/06/10 寶島 全台首間廟宇咖啡廳 台中大甲必去景點、人氣咖啡館 09:132021/06/10 生活 公園少女出輯台妞SOSO餵食家鄉味 04:102021/06/10 娛樂新聞 大學指考延7月底 8月31日放榜 04:102021/06/10 焦點要聞 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 竹縣再增2機構2人確診 楊文科：機構、移工宿舍普篩 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 連年掛0白河水庫復活！蓄水量上升8.1％ 管理處證實：21日起灌溉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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