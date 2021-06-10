全台疫情持續嚴峻，許多大型活動都陸續為了防疫而停辦，去年國內年度美食盛事「台灣美食展」已因疫情而停辦，原訂將於今年8月6日至8月9日舉辦的「台灣美食展」今（10日）再次宣布停辦。所負責的台灣觀光協會表示，受疫情影響，經多方考量及審慎評估後，以防疫為優先而決定停辦，而國內年度最大旅展「ITF台北國際旅展」目前將仍會在11月5日至11月8日舉辦。

(中時 )