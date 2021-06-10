中央疫情指揮中心宣布全國防疫第3級警戒延長至6月28日，交通部民用航空局表示，已協調航空公司延長退票免手續費的服務，也呼籲端午連續假期盡量避免外出，而國內6座機場設有快篩站，前往離島的旅客，建議要提早90分鐘到達機場。

民航局表示，已協調國內線航空公司，第3級警戒期間的國內線航班，可免手續費退票。針對即將到來的端午節連續假期，民航局也呼籲，最佳的過節方式就是待在家裡，避免跨區移動及非必要外出，共同努力儘早恢復正常生活。

依據中央疫情指揮中心核定及協助台東縣政府，民航局已配合於台北、台中、高雄、嘉義、台南及台東等6座機場設置篩檢站，前往澎湖、金門、馬祖及蘭嶼、綠島的旅客，應提早至少90分鐘到機場辦理填寫、繳交健康聲明書，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，如果旅客搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機。另旅客也可自願進行快篩，於採檢陰性後登機。

(中時 )