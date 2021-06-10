苗栗竹南科技廠移工群聚感染疫情仍未降溫，10日再爆增43例，其中，智邦科技相關再增28例，圖為智邦科技員工接受快篩。（謝明俊攝）

苗栗竹南科技廠移工群聚感染疫情仍未降溫，10日再爆增43例！中央流行疫情指揮中心10日通報苗栗縣新增確診病例43例，其中，外籍移工40例、本國籍3例。京元電子相關11例、智邦科技相關28例、竹科力積電子1例、京鼎科技2例位，以及新增的生物科技廠台欣生物科技1例。

縣長徐耀昌指出，新增43例中，31例無症狀，目前確診個案，都已收治隔離中，本國籍3例確診個案為電子廠員工確診者，以及同住家人或接觸者。

徐耀昌說，京元電新增案例11例，全數為外籍移工，均是接觸者被感染，不過，都是隔離7天時確診；智邦科技28例中，有27例是外籍移工、1例本國籍；京鼎1例本國籍、1例外籍；台欣1例是外籍。

另，快篩部分，京鼎精密科技公司於9日全廠快篩的360人中，陽性1人；智邦科技公司全廠快篩237人部分，已全數陰性。

此外，包括正達光電全廠快篩296人，全數陰性；金明玻璃全廠快篩5人，全數陰性；振邦工業全廠快篩17人，全數陰性；頂埔里社區快篩293人，全數陰性。

徐耀昌也指出，縣府已勸導苗栗縣50位員工以上的潛在高風險企業公司作全員外篩，目前全縣有34家廠商，已有12家做，另有14家預計要做，剩餘8家縣府會繼續媒合宣導快篩。

縣府也表示，京元電在9日2篩，但1000人之中，有30人由陰轉陽，此部分值得深思與研究，因此縣府要求企業廠商要求員工配合快篩，下班後更盡量不外出移動。

此外，徐耀昌也針對近日有團體或網友評擊縣府不尊重移工人權的問題重話回應表示，目前苗栗確診案例379列，外籍移工就占305例，外籍確診人數已高達80％，苗栗上周還是防疫模範生，但現在卻有這麼多確診數，就是因為移工所引起的這麼大的變化，縣府目前是亡羊補牢不得為之，希望能夠匡住移工們，遵造中央指示一起來把疫情減緩歸零。

他也呼籲鄉親，不要一天到晚在講人權，難道外籍人士有不當的行為也不能去規範他們嗎？如果確診了，哪還有人權。

而縣府衛生局已立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治苗縣醫院負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

(中時 )