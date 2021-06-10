三級警戒延長至6月28日。民進黨立委陳明文今日於立法院質詢衛服部長陳時中時指出，目前疫情狀況於各縣市落差很大，如雙北、苗栗確診病例多，但也有像是嘉義一天一例的縣市，待6月28日後，是否能多多考慮、衡量各縣市狀況再行不同分級管制？陳時中回應，可以。

陳明文詢問，三級警戒是否有延長可能？陳時中回應，按目前還無法觀察，要視這禮拜疫情趨勢。陳明文認為，目前管制都還合理，但就怕會不會再繼續延長警戒，現在各地疫情落差大，指揮中心是否考量分級管制才合理？

陳時中回應，以現在狀況看是如立委所說沒錯，但就怕一放鬆又讓疫情升溫。陳明文則認為民眾不會放鬆，且警戒層級影響經濟，指揮中心要拿捏輕重，現在連運動、打球都要管制，如嘉義一天一例要不要列為三級警戒就要考慮，希望指揮中心好好考慮6月28日後分級管理的想法。面對陳明文追問，陳時中回「可以」。

分級管制外，陳明文也問及外國人入境管理措施。陳時中回應，目前採僅我國國籍才能入境管制方式。陳明文則點名交通部「這次你們交通部、華航要扛很大的重擔，這次禍都是你們捅出來的，希望未來邊境管理要負責任好嗎？」交通部長王國材則表示，目前邊境都有在配合各個防疫措施。

此外，對於行政院提出各部會紓困方案，陳明文也指出「確實很多勞工沒有被照顧到」，儘管勞動部回應各部會均有針對各自領域照顧不同族群的勞工，陳明文仍批評，不管政府要怎麼做，但這次很多勞工是沒有被照顧到的。

陳明文表示，不管是要向行政院長蘇貞昌建議，還是他要跟部會首長說，但他真的希望紓困方案裡有最少一萬元的普發方案，這樣才可以照顧到所有人，既然都已經有這麼多立委反應，不做就是對不起勞工朋友，要部會首長回去再行討論。

(中時 )