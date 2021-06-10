北市議員侯漢廷接獲北農員工陳情，指出公司營業部、第一果菜市場都有員工確診，北農卻刻意隱匿，對全體員工下封口令，甚至要基層員工加班頂替，衛生局被蒙在鼓裡，市場也正常交易，質疑果菜市場將成「華南海鮮批發市場2.0」。北農澄清，確實13位員工確診，皆已隔離，全部90位員工也都做完快篩，每天都有進行大消毒。

侯漢廷表示，今年1月，衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，他就實際走訪第一果菜市場，發現果菜市場存有極大的防疫漏洞，當時即提醒市府及北農應確實做好防疫措施，豈料5月疫情大爆發，果菜市場也中。

「莫非北農想把第一果菜批發市場經營成武漢的華南海鮮批發市場？」侯漢廷說，果菜批發市場是傳統市場攤商批貨的集散地，一旦爆發攤商確診疫情，各地傳統市場即便採行分流也難以倖免，更將加速傳播至社區。

侯漢廷要求，應即刻在北農2個果菜批發市場設置快篩站，對全體人員進行廣篩，如北農有隱匿應予重懲，往後進出果菜批發市場的攤商，都應檢具快篩陰性證明，攤商批貨也要比照傳統市場，以身分證或交易憑證分流入場批貨，並研擬推動疫情期間全面實施電子交易。

北農主祕路利全表示，第一果菜批發市場5月20日有1位同仁先確診，後來立刻針對密集接觸者啟動「同心圓原理」快篩，隨後共7位確診；在濱江總部的業務部，則是5月28日有1位同仁先確診，快篩後共6位確診，全都已照衛生單位的標準程序進行隔離。

路利全說，總部及2個市場每天下班都會做大清消，並要求工作人員、攤商口罩、護目鏡戴好戴滿，至於快篩站的設置因有一定的程序，市場處也尚在溝通中，但不管如何，都已請員工攤商，就附近的篩檢站進行篩檢；另外平日也會勸導民眾採身分證字號尾數分流，假日嚴格執行，攤商則無，會戴好防疫配備，交易也都會使用電子感應拍賣支付。

(中時 )