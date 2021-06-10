台北市長柯文哲今天指出，中央的疫苗預約登錄系統還沒完善，若下周一百二十四萬劑疫苗發下來，保證會大亂，但指揮中心稍早回應，目前已暫停使用該系統，決定先採鄰里催種的方式，加上既有的醫療院所預約系統來進行AZ疫苗施打。

行政院政務委員唐鳳日前建置疫苗接種預約平台，讓民眾可透過健保快易通APP進行預約，沒想到下周一百二十四萬劑AZ疫苗就要開打，現在卻還沒準備好，讓柯文哲擔憂等到時候疫苗開打，保證一團亂。

對此指揮中心說明，目前暫不啟用該系統，會等疫苗數量夠多，足以全面開放大規模施打時再啟用，因此目前能夠施打的七十五歲以上長者，仍是透過鄰里長系統催種，或是自行到社區接種站、特約診所進行施打。

衛福部長陳時中也說，雖然現在疫苗只有一百多萬劑不算多，但也是有一定的量，因此要怎樣才能有秩序的施打，是最重要的事，不過目前手機APP等預約方式還沒啟動，仍是依照流感疫苗的方式，加上外展服務來擴大接種。

(中時 )