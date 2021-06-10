國內本土疫情擴大，除了疫苗的採購，以及外界認為蔡政府護航國產疫苗也引發爭議。媒體今天(10日)針對總統蔡英文的滿意度進行民調，她的滿意度為38%，竟已跌破4成；不滿意度則為49%。

TVBS在10日公布最新的民調，蔡總統的滿意度為38%，較她5月14日連任周年，再度下滑了3個百分點，跌破4成；不滿意度則增加5個百分點，至49%。民眾不滿意蔡總統的比例轉為明顯高於滿意，顯示疫情擴散以及疫苗問題，已衝擊民眾對蔡總統施政表現的看法。

另外該民調還詢問民眾對政府防止新冠肺炎疫情擴大有沒有信心？結果顯示，55%的民眾對政府控制疫情表示有信心，41%則表示沒有信心，另外4%未表示意見。和去年3月疫情初期相比，全面境管時，民眾對政府防止疫情有信心的比例為87%，大幅減少32%；沒有信心的比例則大幅增加34個百分點。

該民調在6月7日至9日晚間18：00至22：00進行，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1,269位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本1,005位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等進行統計加權處理。

(中時新聞網)