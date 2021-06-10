五股教練社區拍片未戴口罩惹議 體育處：已呼籲各中心遵守防疫規定（翻攝自新北市五股國民運動中心粉絲頁／戴上容新北傳真）

全台三級警戒，新北各運動中心推出居家運動影片，讓民眾能在家運動，有民眾投訴，五股國民運動中心女教練，在社區公共空間拍攝舞蹈教學影片，全程無戴口罩口沫橫飛講解動作，拍攝後疑未消毒、亂丟垃圾，引發居民恐慌；體育處回應，已請全體教練拍攝時遵守中央防疫規定。

民眾在臉書「我是五股人」投訴，指五股國民運動中心所拍攝的影片，是女教練租借社區公共空間，拍攝者全程未戴口罩，使用完公共空間後，未消毒就讓下一個人使用。請五股運動中心約束好老師，「我們努力在防疫，你卻讓我們害怕」。

該文po網不久後遭移除，投訴人轉往臉書「五股國民運動中心粉絲專頁」反映問題，並進一步補充指出，該名女教練疑有亂丟垃圾等行為，希望相關單位改善，避免疫情期間造成恐慌。據了解，該社區位於五股洲子洋重畫區內，公設有室內泳池、健身房、會議室、中庭，在地方屬於中型社區。

五股國民運動中心執行長林盟傑回應，運動中心由專業教練拍攝影片教導居家運動，於每日下午2點、晚上8時於FB粉絲專頁固定發布影片。該教練為兼任教練，該教練利用自家大樓運動空間拍攝影片，沒有群聚也無違反規定，後續將加強落實各項防疫規定。

新北市體育處則表示，已請新北市各運動中心拍攝運動短片時，務必依中心流行疫情指揮中心落實防疫措施。

(中時 )