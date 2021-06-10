民進黨前立委郭正亮近期指出，去年8月AZ疫苗研發團隊曾來找台灣代工疫苗，結果被台灣拒絕。對此，衛福部長陳時中今(10日)在立院答詢表示，我方當時提出年產「1億劑疫苗」的計畫，但對方卻說至少要有3億劑才能授權。「宅神」朱學恒則說，郭正亮想彎道超車。

有「宅神」之稱的媒體人朱學恒。（圖／本報資料照）

本土疫情爆發後，郭正亮近日就公開表示，BNT和莫德納疫苗當初在研發時，都有來找台灣投資，但台灣政府因為覺得不會成功，所以不願意花類似「創投」的錢。昨日，他又進一步表示，在去年去年8月時，AZ就曾來找台灣代工，雙方談說要由台灣代工1億劑，結果被台灣拒絕。

對此，陳時中今赴立院說明防疫紓困預算時，國民黨立委曾銘宗就追問，去年台灣是否真與AZ有過磋商合作代工？陳時中表示，AZ確實在去年曾與國際疫苗廠談授權生產，我方當時提出年產1億劑疫苗的計畫，但對方卻說至少要有3億劑才能授權。

陳時中坦言，這樣的量太過沉重，「雙方最後在條件上沒談成」，另一方面「有人不太喜歡這樣子」。

時常邀郭正亮上臉書直播的朱學恒，10日對此表示，「郭正亮一定是忌妒我在土城賽道上領先，因此想要彎道超車…」。網友則回應，「3億劑代工沒談成，3千萬劑沒買成，3期臨床做不成，最終一事無成」、「只押寶國產疫苗，怎麼可能代工？」。

郭正亮一定是忌妒我在土城賽道上領先，因此想要彎道超車…… 【民進黨前立委郭正亮昨（9日）指出，去年8月時，AZ疫苗研發團隊曾來找台灣代工疫苗，結果被台灣拒絕。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中10日在立法院證實，雙方確實曾談過授權製造，但因為對方希望台灣至少代工3億劑，「我們覺得有困難」，所以最後沒談成。】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年6月9日 星期三

(中時新聞網)