民進黨前立委郭正亮近期指出，去年8月AZ疫苗研發團隊曾來找台灣代工疫苗，結果被台灣拒絕。對此，衛福部長陳時中今(10日)在立院答詢表示，我方當時提出年產「1億劑疫苗」的計畫，但對方卻說至少要有3億劑才能授權。「宅神」朱學恒則說，郭正亮想彎道超車。
本土疫情爆發後，郭正亮近日就公開表示，BNT和莫德納疫苗當初在研發時，都有來找台灣投資，但台灣政府因為覺得不會成功，所以不願意花類似「創投」的錢。昨日，他又進一步表示，在去年去年8月時，AZ就曾來找台灣代工，雙方談說要由台灣代工1億劑，結果被台灣拒絕。
對此，陳時中今赴立院說明防疫紓困預算時，國民黨立委曾銘宗就追問，去年台灣是否真與AZ有過磋商合作代工？陳時中表示，AZ確實在去年曾與國際疫苗廠談授權生產，我方當時提出年產1億劑疫苗的計畫，但對方卻說至少要有3億劑才能授權。
陳時中坦言，這樣的量太過沉重，「雙方最後在條件上沒談成」，另一方面「有人不太喜歡這樣子」。
時常邀郭正亮上臉書直播的朱學恒，10日對此表示，「郭正亮一定是忌妒我在土城賽道上領先，因此想要彎道超車…」。網友則回應，「3億劑代工沒談成，3千萬劑沒買成，3期臨床做不成，最終一事無成」、「只押寶國產疫苗，怎麼可能代工？」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。