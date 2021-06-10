端午3天連假將至，台中市政府於連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前須先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫。市長盧秀燕10日至台中火車站視察相關設備及動線規劃，確保連假運作順暢，她也再次呼籲民眾端午佳節不返鄉，如須進入台中，也請配合各項防疫措施。

現場盧秀燕親自視察測試消毒防疫門，在車站大廳由工作人員引導至單一出口前的消毒防疫門，測溫時即可同步透過除菌燈管照射消毒，再走至驗票閘門前經由消毒毯清潔鞋底，出站動線順暢不卡關。

盧秀燕指出，市府為了保護旅客及台中境內安全，特別裝設消毒防疫門，針對旅客量大的台中火車站，於4道驗票閘門單一出口處，一對一設置消毒防疫門；而高鐵台中站則於3處出口共設置7座消毒防疫門加速旅客通關。旅客除入站透過自動測溫儀量測體溫，出站後再次量測體溫並全身消毒，雙管齊下加強防疫措施，讓旅客進入台中風險降到最低。

盧秀燕表示，為降低雙鐵工作人員負擔，市府將派駐工作人員現場引導，若有旅客在搭乘途中臨時發燒，透過消毒防疫門檢測出狀況，將立即安排後送進行篩檢，確認旅客的健康狀況，「即使是零星個案，市府一個也不放過！」她特別呼籲所有進入台中的旅客務必配合，守護自己也守護家人健康，守護台中。

交通局說，端午連假期間，市府規劃在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，兼具測溫與紫外線消毒效果，並派駐工作人員現場引導旅客快速通關，讓中長程移動的旅客進到台中多一層防護。

交通局指出，若旅客體溫量測超過攝氏37.5℃時，工作人員將先引導至一旁等待後再次量測體溫，確認是否因快走、奔跑等因素導致體溫過高；如第二次量測體溫仍高於攝氏37.5℃，將先登錄該旅客個人資料後，通知防疫計程車載往醫療院所進行符合醫療常規的檢驗及治療，並通知衛生局進行後續追蹤，確保第一時間發現異狀時做好相關處置，將群聚染疫風險降到最低。

環保局說，「消毒防疫門」運用高科技節省人工量測體溫所需的人力與時間，更可避免接觸造成感染，適用人群密集場合使用，可滿足快速初步篩查防疫要求。測溫功能採用非接觸式紅外線測溫儀器，誤差小於0.3℃，當體溫超過攝氏37.5℃時就會自動出現警報及閃紅燈警示；消毒方面採用除菌燈管照射，達到殺菌消毒效果。

(中時 )