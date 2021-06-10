新莊食品公司致贈「澎湃」餐盒 淡水警直呼：感恩！ （淡水警提供／戴上容新北傳真）

「抗擊疫情一線英雄們，致以崇高的敬意，向你們說一聲，辛苦了！」一張字卡道出對警察的感謝……。新冠疫情持續升溫，為表達對第一線員警守護市民健康及安全的感謝，位於新北市新莊區的鐿豐食品公司於今(10)日特別準備了330份餐盒致贈淡水警分局，守護員警健康，齊心共同抗疫。

鐿豐食品公司董事長張根豪表示，面對無情的病毒，沒有人能夠置身事外，在這艱困的時刻，第一線的警察除了打擊犯罪外還要協助衛生單位防疫，有感於他們的辛苦付出，特別準備了牛排、雞排及豬排3種口味的義大利麵餐點，為員警補充體力及元氣，也希望疫情期間盡一己之力，拋磚引玉，吸引更多熱心人士共同響應。

淡水警分局長黃南山表示，感謝鐿豐食品公司準備的「澎湃」餐盒，暖心又暖胃，有這麼多熱心的民間企業的支持與鼓勵，成為分局堅強有力的後盾，讓同仁們能更盡心守護淡水的治安、交通及做好防疫工作。

淡水警分局也呼籲民眾配合政府各項防疫措施，減少非必要的出門及群聚，大家齊心協力一起度過難關，讓社會恢復正常運作，為我們的家人、親友以及國人一同努力，警方會堅守崗位，加強各項防疫作為。

(中時 )