國內疫情沒有好轉跡象，何時能解除防疫3級警戒誰也沒把握，台灣觀光協會今宣布，原定8月舉辦的「2021台灣美食展」將停辦。至於11月的ITF台北國際旅展，今年持續辦理。

台灣觀光協會指出，2021台灣美食展原訂於8月6日至8月9日舉辦，不過受新冠肺炎疫情影響，經過多方考量及審慎評估，本會以防疫為優先決定停辦2021年台灣美食展，造成不便，敬請見諒。

台灣觀光協會表示，預計於今年11月5日至8日持續辦理ITF台北國際旅展，期待與民眾在11月初的ITF再相見。

(中時 )