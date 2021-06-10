今天在大聯盟場上道奇以2：1險勝海盜，靠著騰納(Justin Turner)兩支全壘打穩穩拿下比賽，而這場比賽道奇仍派上老將普侯斯(Albert Pujols)先發鎮守一壘，本季剛轉隊來的他頗有面子，揮別在天使的各種不愉快，也用多年經驗繳出好表現，沒讓道奇球團失望，今天他雖然沒有貢獻分數，但總計4打數揮出2支安打，表現亮眼。

With his 671st homer, @PujolsFive passes Barry Bonds for fourth on the all-time total base list with 5,980. pic.twitter.com/LmGV6JCUle — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 6, 2021

其實來道奇之後普侯斯上場時間增加，但表現相比天使時期也呈現上升趨勢，鎮守一壘對於老經驗的他不是太大問題，畢竟一壘手不需要太多的跑動，守備能力出色的他游刃有餘，至於偶爾擔任指定打擊也是不錯的機會，在天使因為大谷翔平表現出色，一壘手又有沃許(Jared Walsh)，普侯斯顯然沒有太多先發出場機會。

另外談到打擊方面，普侯斯目前打擊率是.217，但這是本季在天使與道奇的加總，拆開兩隊表現，在天使他一共86個打數，揮出17支安打、5支全壘打，能為球隊貢獻12分打點，打擊率.198，整體攻擊指數是.622。來道奇後目前52個打數有17支安打、4支全壘打，也為球隊貢獻12分，打擊率提升到.250，整體攻擊指數.823，狀況其實相當不錯。

尤其在過去7場更發揮出色，22打數有7支安打、3支全壘打，為球隊貢獻7分打點，其中吞下3次三振選到2保送，打擊率高達.318，雖然不是場場有上，但以數據來看他適應得非常不錯，穿上藍色球衣的他有如重獲新生，5月18日披上道奇戰袍首戰他就敲出1支帶有1分打點安打，5月21日就開轟，5月30日再開轟追平貝比魯斯(Babe Ruth)1356支長打，並列大聯盟史上第4。

而幾天前對戰勇士他又揮出生涯第671轟，但本季要達成700轟可能還有點難度，不過他的表現也讓球迷驚嘆，有網友說：「換個隊長打能力回復這麼多，早該換了！」、「今年回春？ 開轟頻率變高耶！」、「轉隊後成績有差，或許不是壞事。」但也有人說是因為轉到投手較弱的國聯，但對普侯斯來說能好好在大聯盟打球就夠心滿意足了吧！

(中時新聞網)