北市內湖壹電視新聞台7日驚傳一名劉姓攝影記者被發現在廁所猝死，經PCR檢測確診為陽性，9日北市機動快篩隊協助壹電視快篩，主播吳衣璇快篩陽性，還好PCR陰性，今（10日）在臉書發聲：「快篩陽性真的不需要大驚小怪指名道姓，台灣獵巫行動開始了嗎？」

壹電視昨針對166名員工進行快篩，共計11人陽性，其中一名為主播吳衣璇，她曾透露6日與猝逝攝影師共事一小時以上，所幸PCR檢測結果為陰性，其餘10人也都陰性，今（10日）壹電視再快篩200名同仁，全數呈現陰性，宣布明天不再進行快篩。

面對昨天被驗出快篩陽性，吳衣璇今（10日）在臉書PO文透露，「意外收穫很多朋友的關心跟祝福，感受暖暖的，抱歉很多還來不及回覆，因為一整天實在心力交瘁。過了超級煎熬的一天，昨天幾乎沒有睡。人完全沒有不適，就是心裡壓力很大。」她感謝給予安慰和協助的長官、朋友，以及特地傳訊息的人，祝福他們一生平安；最後吳衣璇無奈表示，「快篩陽性真的不需要大驚小怪指名道姓，台灣獵巫行動開始了嗎？」

不少網友感同身受，紛紛留言力挺：「指名道姓真的很不道德，平安就好」、「PTT八卦版更誇張，一堆管不好自己的嘴的，唯恐天下不亂」、「全部陰性真的是萬幸，昨天看到新聞說妳確診快嚇死了」。

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(中時新聞網)