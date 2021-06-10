台東林姓男子投訴台東基督教醫院櫃檯人員說詞反覆，導致他與家人數度奔波醫院，更添染疫風險。（蔡旻妤攝）

台東1名70歲的林姓男子9日上午至台東基督教醫院看診領藥時，詢問櫃檯人員，他持有重大傷病卡在他院領藥皆免費，但未攜帶，並問醫院是否亦免費？院方告知攜帶經確認後即可；林男持卡再度前往卻遭院方堅持收費，強調「除非醫生再看診註記免費」，此舉引發林男及家屬不滿，認為院方說詞反覆徒增患者奔波路程、更添染疫風險。院方回覆，健保卡內應重大傷病、但僅身心科例外，此外，醫師主診斷內容與傷病卡註記不同，也無法適用全額免費。

林男無奈表示「我持有重大傷病卡，日前在部立台東醫院領慢性處方箋藥物免收費」，東基批價人員早上告知他，帶著重大傷病卡領藥就得免費，於是他同日下午返家後，再度持卡至同窗口領藥，豈知櫃檯人員竟一改說詞「雖然持有重大傷病卡，但你的慢性處方箋上並未註記免收費，下回看診你再跟醫生確認」。

林男不滿疫情嚴峻期間，院方非但不體恤病患往返醫院勞苦奔波、恐增加染疫風險，更未再第一時間告知病患正確訊息，「原本掛號、看診、領藥應1次完成，怎麼我就得跑3趟？」更連帶著家人也為此事數次奔波；林妻則表示，陪丈夫看診多年，早就了解重大傷病卡全台通用，怎麼換家醫院就不行，更何況醫院應該比病人更了解該卡使用性，大嘆漠視身心科病人權益。

東基回應，一般健保卡上都會註記重大傷病，由於該病患屬身心科較特殊，需另持重大傷病卡及手冊證明，而醫師主診斷與重大傷病卡註記內容不同，需回門診確認，亦可先行繳費再退費，視情形不一定適用全額免費。此外，由於他是首度看診並第1次領慢性處方箋藥物，因此也無法至戶外領藥「得來速」，第2次後才開放室外領藥。

(中時 )