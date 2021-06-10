疫情嚴峻，第一線的警察同仁勤務更加繁重辛苦，民意代表為表慰勞之意，紛紛帶來豐盛美食和沁涼飲品來慰勞這群默默為這片土地打拚的防疫戰士。

新北市議員陳明義於今（10）日上午前往新北市警察局新莊分局致贈鬍鬚張的美味肉粽，由分局長林温柔代表接受。議員表示，波麗士們的勤務相當繁忙，用餐的時間也經常不固定，所以特地帶來好吃美味的肉粽，方便大家隨時補充體力。

同樣也是新北議員的蔡健棠則帶來知名燒肉店-燒肉眾的特製餐盒來慰勞波麗士們，蔡健棠議員笑著表示，身為美食達人的他帶來的便當一定不同凡響，不只色香味俱全，更充滿他對波麗士們的支持和鼓勵。

前樹林市長何玉枝也暖贈新莊分局220杯沁涼飲品，分局長林温柔及副分局長賴祐誠立馬化身「外送員」，馳奔各派出所及交通分隊，讓在大熱天下辛苦執行防疫勤務的員警們消暑解渴，一解暑氣。

分局長林温柔表示，相當感謝議員和前何市長對同仁們的支持與鼓勵，員警們面對大大小小的節日，依舊恪盡職守，相當辛苦。有議員們的相挺相惜，大家一定都能感受到溫暖的氛圍。另也趁機呼籲，疫情仍持續嚴峻，建議大家以視訊或電話來關懷家人，盡量減少外出的機會，共同守護我們的家園。

(中時 )