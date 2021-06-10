經濟部推出「商業服務業紓困」方案，讓受困、停業產業可以依照全職員工數來申請補貼。經濟部也列出三類人員不得申請，包括兼職人員、部分工時人員、建教生，都不會被列入補貼的員工人數計算。

經濟部這次紓困補貼對象為有稅籍登記之「商業服務業者」，只要今年5、6、7月任1個月營收較2019年同月或今年3至4月月平均減少五成以上，就直接按本國全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，企業領得補貼款，可運用於相關營運支出、租金及人事費用等維持經營之必要成本。

如屬於中央政府命令停業，停業期間給與員工薪資未達基本工資之企業，其所領取營業衝擊補貼4萬元，其中1萬元得由企業支應停業期間必要支出(如租金)，另3萬元須由企業轉發給員工，以做為停業期間之薪資補貼；另外就業安定基金會加發1萬元生活補貼給其員工，亦由企業轉發。

經濟部在QA中提到，所稱之「全職員工」以勞動部之勞保、就保、勞退提繳名冊為準，若該員工特殊身分別註記為「P0」者就屬部分工時人員，須被扣除，所以兼職人員、打工、時薪人員都不會被計入，另外「建教生」也不會被列入補貼的員工人數。

(工商 )