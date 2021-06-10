新冠肺炎疫情狂燒，又適逢端午連假的到來，全國人民緊張備戰。永豐金控總經理朱士廷10日在2021年第一季法說會中表示，台灣第二季的經濟發展取決於「未來二周疫情發展」，若擴大的話，內需影響就大，但外需出口仍繼續成長，所以整體來看今年宜「謹慎樂觀」，預估台灣全年GDP為4.5％。

面對疫情大爆發，永豐金也啟動首次的線上法說記者會。朱士廷指出，2021年第一季永豐金控在銀行及證券兩家子公司獲利大幅成長的帶動下，稅後淨利達44.1億元，較去年同期大幅成長87.4％，金額創下金控成立以來歷史單季最高的水準，每股稅後盈餘0.39元，年化ROE11.37％，每股淨值14.09元。

朱士廷進一步指出，第二季大家的營運壓力都大，因為病毒是沒有國界、不分人傳染，勢必會衝擊到所有人。台灣從5月19日進入三級警戒，人們移動減少、餐飲暫停，預計第二季消費、運輸、觀光都衝擊很大、內需緊張，但出口訂單高成長，4月出口349.6億美元創歷年單月次高，出口年增率高達38.7％，創十年最大增幅，歐美景氣復甦，所以衝擊對製造業影響小，台灣第二季出口也有20％成長。

朱士廷指出，出口部份只要能守住廠商訂單，內需部份政府已追加2,100億元的紓困預算，預期可貢獻GDP0.9％，因此預期疫情影響有限。第二季的經濟發展，一定會取決未來二周疫情發展，若往上擴大、內需影響就大，外需則會繼續成長，永豐金內部以「謹慎樂觀」看待，應會相對穩定，台灣第一季GDP 8.16％、第二季影響預估2％以內，約5至7％，逐季成長減少，2021年全年預估4.5％。

朱士廷指出，面對台灣新冠肺炎爆衝的疫情，永豐也加緊上線各項數位服務，受惠於數位化的成功，客戶利用數位科技通路的比重大幅提高，截至今年5月底止，子公司永豐金證券客戶使用電子下單交易筆數佔比達89.6％；永豐銀行的客戶使用數位通路的筆數佔比也高達87.9％，大幅降低疫情對獲利的衝擊。

目前多家金控都針對疫情祭出捐款，朱士廷表示，永豐金目前也有捐款計劃，在疫情新常態下，會鎖定「弱勢族群」即不能營運、打工的族群，還在研議中。

(工商 )