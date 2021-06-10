新冠肺炎疫情擴散，已造成部分企業營運受影響、甚至停工，若有投保營業中斷險是否可理賠？北宇管顧總經理劉北元表示要注意三眉角，一必須是有防疫條款，且是政府命令企業停工或因受雇員工因素要居家隔離，自主停工消毒者不算；二是定額理賠才能加快獲賠速度，否則還要費時計算實際損失金額；三是反覆停工，獲賠金額可能下降。

台灣已有不少科技廠傳出員工染疫，去年產險業有推出員工薪資補償保險、中小企業的停業補償保險，大型企業則可能附加在火險中的防疫型營業中斷險，多少可補償企業因員工染疫無法繼續正常運作的損失。

劉北元表示，企業為投保主體的防疫保單，主要包括兩大類：一是善盡雇主責任，為員工投保防疫險，如染疫的相關醫療理賠等，增加員工的保障；二則是轉嫁停業損失的企業防疫保單，可彌補因疫情所影響的員工薪資負擔與停業損失。

企業可以火險保單附加條款方式，增加如「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」、「日額型停業賠償保險附加條款」等，可彌補停工時的損失，但若原本沒有投保火險的企業，劉北元表示，要重頭規劃，成本相對會比較高。

即便投保了防疫的停工附加條款，劉北元表示，還有三眉角要注意，一是非自願停工，即保單條款有約定，一是因追溯傳染源，投保的建築物直接遭受主管機關命令，全部或部分關閉；二、企業受僱員工因相同原因，須依法進行居家隔離。若是企業自主停工清消者，恐有理賠上的爭議，另一是染疫員工人數並不足以影響運作，但企業仍決定停工，亦不會理賠。

二是定額理賠速度較快，劉北元建議，企業可思考自己的需求，與產險公司議訂每日停工的理賠金額，即所謂的定額理賠，一旦符合條件，產險公司就可理賠，否則要等時間計算實際停工損失，再進行相關理賠程度，將曠日費時。

三是反覆停工恐影響理賠金額，劉北元指出，有些保單有自負金額，即企業保戶要負擔一定的損失，若多次停工，每次都會有自負額，且保單有理賠上限，次數一多，後續的理賠金額即可能受影響。

(工商 )