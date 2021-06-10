瓦城泰統集團(2729) 受受國內疫情影響，5月營收近3.03億元，年減24.50%，累計今年前5月營收19.72億元、年增13.70%。展望後市，疫情解封前，外帶外送為餐飲業營運主力，瓦城各品牌外帶外送業績每周以20%~30%幅度逐步回升，同時集團亦啟動全台最大雲端廚房，力拚整體營運回升。

自去年疫情發生後，瓦城泰統即致力於強化防疫與提供安心味，全面審視從食材檢驗、廚房備餐，乃至於現場服務同仁的健康管理流程；因應近期國內疫情升溫，期下品牌聯合推出優惠鼓勵消費者多利用外帶外送服務，並確保外帶外送餐點確實封口無虞，加強餐具獨立且嚴實包裝，以及落實外送員零接觸取餐或於獨立店提供顧客免下車取餐服務。

面對疫情挑戰，瓦城泰統集團全力守護顧客與員工健康安全，不裁員不減薪，財務營運體質健全，帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫。

(工商 )