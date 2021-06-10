草屯鎮確診個案，公共場所活動史。（南投縣政府提供／ 廖志晃南投傳真）

草屯鎮確診個案，家族群聚關係圖。（南投縣政府提供／ 廖志晃南投傳真）

草屯鎮確診個案，家族群聚關係圖。（南投縣政府提供／ 廖志晃南投傳真）

南投縣10日新增3例，2例本土確診，1例境外移入個案，都在草屯鎮。其中，（案12129）是草屯鎮40歲男子，被從事殯葬業、已確診的父親感染。草屯鎮44歲婦人（案12294）從美國歸國確診，屬境外移入；她的丈夫（案12210）被感染確診，列為本土案例。

草屯鎮從事殯葬業的男子，在5月中旬曾與家族成員在彰化縣聚餐，在他確診後，他的妻子（案7113）也確診；另外，他住在台中市的3媳婦也已確診。

因此，與父母同住的40歲次子，從5月26日至6月9日居家隔離，9日居家隔離期滿前需進行第2次核酸PCR檢測，採檢報告為陽性，10日確診為新冠肺炎，目前有喉嚨癢症狀，因為在居家隔離期間，沒有公共場所活動史。

草屯鎮44歲婦人，6月3日從美國回來，搭乘機場防疫計程車回草屯鎮住處，在家執行居家檢疫，9日經衛生局安排前往醫院採檢核酸PCR檢測，採檢結果陽性，10日確診為新冠肺炎，目前有鼻塞、流鼻水症狀，已轉送集中檢疫所集中收治；因她在居家檢疫期間，沒有公共場所活動史。

與她同住的丈夫，9日致電衛生局防疫專線，表示因妻子居家檢疫，他自訴發燒、肌肉痠痛及喉嚨痛等症狀，經由衛生局安排前往醫院核酸PCR檢測，採檢結果陽性，10日確診為新冠肺炎，已由醫院收治。曾有公共場所活動史，包括協昌五金超市、振宇五金草屯店、中興新村親情公園、虎山藥局、全聯福利中心草屯虎山店、南投中興郵局7支局、山隆中興加油站、富邦產物保險公司南投分公司、台灣銀行南投分行、芋頭城豆花冰品專賣店、新鮮商行。

因為個案居住於草屯鎮，為維護社區民眾安全，衛生局已進行疫情調查，並通知相關工作人員自我健康監測，南投縣環保局將針對個案公共活動史，啟動全區清潔消毒。

南投縣衛生局再次提醒，民眾曾與公布確診個案，在公共場所活動史有重疊者，請進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至本縣6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報南投縣政府衛生局，相關疑問請撥打1922或（049）2220904。

6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院。

(中時 )