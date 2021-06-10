43歲香港男星陳鍵鋒2011年曾和林心如演出古裝劇《美人心計》，陳鍵鋒以劇中男主角「劉恆」被粉絲盛讚是「史上最帥皇帝」。今(10日)港媒報導，陳鍵鋒近年低調轉行當潛水教練，驚傳近日某潛水營中有學生溺水身亡，而當時該學員一對一教學的教練正是陳鍵鋒，對此，求證陳鍵鋒未得回應。

陳鍵鋒外型帥氣，19歲時就被經紀人挖掘出道，並成為TVB旗下藝人，演出《律政新人王》、《衝上雲霄》，1999年他曾受邀來台發行國語專輯，未料專輯還沒出唱片公司就易主，導致後續專輯的宣傳費都得陳鍵鋒自行貼錢，歌手夢不了了之，後來他回歸演員身分，接連演出《美人心計》、《封神英雄榜》，人氣才翻漲。

陳鍵鋒曾和林心如合作拍攝《美人心計》。（圖／資料照片）

據《東網》報導，陳鍵鋒過去受訪，透露有腦血管遺傳疾病，自認無法在演藝圈久待，他便另謀出路考取了多樣證照，包括手語、幼兒護理、獨木舟、潛水等，近年他演藝工作減少，專心當私人潛水教練，卻傳出本月6日在西貢發生不幸意外，與他一對一接受指導的學員溺水被人發現，送醫後不治。

陳鍵鋒近年改當私人潛水教練。（圖／中時資料照片）

傳聞當時教練先上岸急忙找尋學員的身影，最終卻傳來噩耗，媒體接獲知情人爆料，指該教練就是男星陳鍵鋒，赴陳鍵鋒住所時，發現他已打包好大批行李，詢問關於潛水學員溺水一事，他封口拒絕回應，最後搭上計程車轉往一家五星級飯店居住，疑似打算暫時搬家避風頭，對諸多傳聞暫時沒有解釋澄清。

(中時新聞網)