疫情持續延燒，外界認為9月疫苗難以達到群體免疫的6成覆蓋率，被問到9月能否如期開學，侯友宜10日表示，希望這段時間好好拚，趕快找出個案，看能否把疫情往下降，他尊重中央對全國的疫情全方位判斷。

侯友宜說，大家一起努力、一起拚，都希望能趕快把警戒三級降到二級，新北希望能在6月28日之前趕快把個案找出來，這段時間好好拚。

(中時 )