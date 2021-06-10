9月能否如期開學？侯友宜：尊重中央判斷 15:392021/06/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9月能否如期開學？侯友宜：全力拚尊重中央判斷。（直播截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，外界認為9月疫苗難以達到群體免疫的6成覆蓋率，被問到9月能否如期開學，侯友宜10日表示，希望這段時間好好拚，趕快找出個案，看能否把疫情往下降，他尊重中央對全國的疫情全方位判斷。 侯友宜說，大家一起努力、一起拚，都希望能趕快把警戒三級降到二級，新北希望能在6月28日之前趕快把個案找出來，這段時間好好拚。 傳丁怡銘5月已打公費AZ疫苗 行政院回應了 最強美乳人妻遭家暴速斬9年婚 尪反控她出軌：玩具有小王DNA (中時 ) #9月 #侯友宜 #開學 #判斷 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣確診死亡已破300人 學者嘆：若是馬政府早被轟下台 14:022021/06/10 政治 直播》求援中央盼疫苗優先給新北 侯友宜說明應變措施 14:472021/06/10 生活 《半導體》5月營收連3月創高 菱生Q2拚締新猷 12:002021/06/10 財經 民眾黨民調：近7成民眾不願意施打WHO未認證疫苗 13:432021/06/10 政治 三峽恩主公爆群聚 侯友宜：一切還在控制中 11:202021/06/10 生活 新北清查移工企業 不改善就停工 04:102021/06/10 地方新聞 大學指考延7月底 8月31日放榜 04:102021/06/10 焦點要聞 侯怡君報喜喊明年過母親節 04:102021/06/10 娛樂新聞 新北昨篩檢4411人32人陽性 侯友宜：民眾快出來篩 11:292021/06/10 生活 郭昆文稱「侯友宜得第一」惹議 新北議員痛批：把人命當鬥爭工具 09:402021/06/10 政治 總統府酸新北疫情的被爆還有他！羅智強辦公室主任怒轟「這麼噁」 09:102021/06/10 政治 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 竹縣再增2機構2人確診 楊文科：機構、移工宿舍普篩 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 連年掛0白河水庫復活！蓄水量上升8.1％ 管理處證實：21日起灌溉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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