大陸女星楊冪是人氣女神，以戲劇起家的她，擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，讓楊冪的人氣居高不下。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

大陸女星楊冪是人氣很夯的女神代表，以戲劇起家的她，擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，讓楊冪的人氣居高不下，而楊冪近日則被網友爆料，指自己在酒店電梯巧遇楊冪，還不小心踩到她，不過女神楊冪不但沒生氣，反而還被網友讚她本人非常有禮貌。

有網友在網上發文透露，指自己在酒店搭電梯下樓要拿外賣，無意間踩到一個身材高挑的女生，還讓該女子旁邊的人很緊張，網友當時還想好奇對方是誰，事後才知道原來就是楊冪，而她身邊緊張的人則是楊冪的保安人員。

網友進一步表示，他絕對不是故意踩楊冪「也沒有踩實，因為我穿著紙拖鞋，想說她先下，就碰到她了」，而該網友也提到，楊冪被踩沒有生氣，反而還大讚楊冪本人非常有禮貌，但也因為該網友踩了楊冪一腳，挑起保安的敏感神經，還因此被保安人員狠狠瞪了一眼。

楊冪被民眾踩了一腳，不但沒有變臉、動怒，反而還被讚有素養，其實，楊冪雖然貴為戲劇女王，不過她其實相當敬業又親民，不僅親自上陣拍武打戲，就算遇到生理期也不用替身，楊冪仍堅持由自己完成武打動作，導演也大讚楊冪很敬業。而楊冪日前也被爆料，因飛機延誤而導致拍戲遲到，雖然遲到並非楊冪的錯，不過她一到劇組就對導演90度鞠躬道歉，禮貌又暖心的舉動，也獲得網一片好評。

(中時新聞網)