宜蘭縣今（10）日公布新增一名新冠肺炎確診病患，是昨日公布確診案11974的女兒，另外，宜蘭大學則傳出一名宿舍管理員的家屬確診（尚未編定及公布案號），縣府衛生局表示已經展開疫調，有必要時將進行擴大篩檢。

宜蘭縣10日新增一名確診病患，累計全縣的確診人數為87人，新增的確診病患案12053是前一日公布確診病患案11974的女兒，在6月4日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，衛生局先將她列為居家隔離個案，進一步採檢後確診，CT值20。

關於宜蘭大學傳出「宿舍管理員家屬」確診，縣府衛生局長徐迺維表示，這主要屬於中央疫情指揮中心所要公布的事項，但縣府衛生局已經展開疫調，一切都在掌握中，有必要時將會對相關接觸者進行擴大篩檢。

此外，在本土疫情爆發後，原本排定要入伍當兵的役男無限期後延，導致役男無法順利求職，役男對於配合政府徵兵政策等待入伍，但工作、就業權卻受到嚴重影響大感不滿，對此，縣府祕書長林茂盛表示，縣府已在彙整資料，並且儘速發文給國防部，對於因疫情影響導致役男的就業等權益受損問題，建議國防部盡快制訂出相關補貼方案或機制。

(中時 )